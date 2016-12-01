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Hastalar için moral programı düzenlendi

01 Aralık 2016 Perşembe, 15:50
Hastalar için moral programı düzenlendi

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NEVŞEHİR (AA) – Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedavisi sürmekte olan şehit yakınları ve gaziler için moral programı düzenlendi.

Hastane kafeteryasındaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Hastane personelince şehit ve gazilere yönelik şiirlerin okunduğu programda, çeşitli türküler seslendirildi.

Üzerinde ay yıldız olan pastanın katılımcılar tarafından kesilmesinin ardından program sona erdi.

Etkinliğe, Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Muhammet Çömçe, hastane yöneticileri, hastanede tedavi gören hasta ve yakınları katıldı.

Kozaklı kozaklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Nevşehir

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