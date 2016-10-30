Hastane boşalttıran ihbar asılsız çıktı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Yunus Emre Hastanesine bağlanan eski askeri hastane binası, yapılan bomba ihbarı sonucu boşaltıldı. Hastaların tümünün tahliye edildiği olayda, yapılan aramalar sonunda bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba uzmanı sevk edildi. Ekipler, 15 Temmuz’dan sonra Yunus Emre Hastanesine bağlanan, 2 Eylül binası olarak hizmet veren hastanede önce güvenlik önlemi aldı. Alınan karar doğrultusunda ardından bina tamamen boşaltıldı, hastalar ambulanslarla diğer sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Yapılan aramalarda ise herhangi bir bulguya ulaşılamayınca bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, tedbir amaçlı olarak hastane ve çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.