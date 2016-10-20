Hastanede deprem ve yangın tatbikatı

– Sivas Numune Hastanesinde UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

SİVAS (AA) – Sivas’ta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının acil olaylara müdahale için kurduğu UMKE tarafından Sivas Numune Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikatta, AFAD ile Sivas Belediyesi İtfaiyesi ile UMKE’nin Sivas ve Tokat’taki ekipleri görev aldı.

Senaryo gereği, 6 şiddetindeki depremin ardından hastanede yangın çıktı. Ekipler, hastanedeki yaralıları sedyeyle dışarıya çıkarırken AFAD ve itfaiye görevlileri de üst katlarda mahsur kalan yaralıları pencereye kurdukları hava tahliye istasyonuyla kurtardı. Yaralılara, hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde müdahale edildi.

Tatbikatın ardından UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerine teşekkür eden Sivas İl Sağlık Müdürü Adil Kaya, tatbikatın gerçeği aratmadığını söyledi.

Afetlerde kurumlar arası iş birliğinin önem taşıdığını vurgulayan Kaya, “Herhangi bir afet durumunda kurumlar arası diyalog, iş birliği ve en kısa sürede müdahale yapılmasını sağlamak adına bu tatbikatlar yapılıyor. Başarılı bir tatbikat yapıldı, inşallah bu tür olaylarla afetlerle karşılaşmayız ama afetlere hazır olmalıyız.” dedi.

AFAD Şube Müdürü Alparslan Güler de tatbikatın başarıyla sonlandığını belirterek, katkı sağlayan kurumlara ve hastane personeline teşekkür etti.