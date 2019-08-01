Hastanedeki televizyonları çalıp spotçuya satmışlar
KONYA (AA) – Konya'da hastaneden çaldıkları 6 televizyonu spotçulara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konya Numune Hastanesinden farklı günlerde 6 televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, farklı saatlerde binaya gelen kişinin, bazı odalara girerek çaldığı televizyonları tekerlekli plastik çöp kutusuna koyarak dışarı çıkardığını belirledi.
Teknik ve fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen Yusuf E'nin (23) kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinin balkonundan atlayıp kaçmaya çalışırken yakaladı.
– Çaldıkları televizyonları spotçuya satmışlar
Şüphelinin ifadesi üzerine kendisine yardım ettiği öne sürülen kardeşi Ferit E. (20) de gözaltına alındı.
Zanlıların, çaldıkları televizyonları Karatay ilçesindeki spotçulara 250 ila 300 liraya sattıklarını söyledikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekiplerinin, çalınan televizyonların bulunmasına yönelik çalışması sürüyor.
– Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin koridorlarda dolaşması ve tekerlekli plastik çöp kovasıyla hastaneden çıkarak uzaklaşması yer alıyor.
-
Model uçak hayaline Türkiye'de kavuştu
-
Kaymakam Bayraktar'dan Kur'an kurslarına ziyaret
-
Karapınar'da kariyer günleri
-
Kırıkkale'de okulun deposunda yangın çıktı
-
Gölette boy limiti altı balık avına 3 bin 360 lira ceza
-
Bozkır'da çiftçilere mühendislik hizmeti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]