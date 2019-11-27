Hastaneye cihaz ve mefruşat alımına onay

KAYSERİ (AA) – Yahyalı Devlet Hastanesinin cihaz ve mefruşat alımı onaylandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihaz Alımları Daire Başkanlığında yapılan toplantıda, Yahyalı Devlet Hastanesinin cihaz ve mefruşat alımı onaylandı, Bünyan Devlet Hastanesine alınacak tıbbi cihaz ve donanımla ilgili de istişarelerde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihaz Alımları Daire Başkanı Hüseyin Dalgalı’nın katıldığı toplantıya Kayseri'den İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yasemin Doğan, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, Yahyalı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Yusuf Ulusan, Bünyan Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Fatih Arık katıldı.

Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Özyalçın, 75 yataklı devlet hastanesinin 2020 yılında hizmete açılmasını planlandıklarını ifade etti.

Toplantıda yüzde 80'i tamamlanan Yahyalı Devlet Hastanesinin cihaz ve mefruşat alım işlemleri onayını alarak önemli bir adım daha attıklarını belirten Özyalçın, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 2019 yılında temelini attığımız 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesini, bir yıl gibi kısa sürede tamamlayarak 2020 yılı içerisinde Yahyalı halkının hizmetine sunmak. Ayrıca inşaatı devam eden 75 yataklı Bünyan Devlet Hastanesi için de çeşitli istişarelerde bulunarak, 'Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama' toplantısını gerçekleştirdik. Buradan sağlık tesisleri için yer göstererek, her türlü çağrımıza tereddüt etmeden yanıt veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkürlerimi iletiyorum. Yahyalı ve Bünyan ilçelerimizin yanında diğer ilçelerimizdeki hastane yapım çalışmalarımız da son sürat devam ediyor. Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile ilçe hastanelerimizin yapım süreçleri hakkında Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halindeyiz. Develi Devlet Hastanemiz yakın zaman içerisinde hizmete açılacak. Sarız ve Akkışla ilçelerimiz için de planlamalarımızı yaptık."