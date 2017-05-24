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Hatay’a fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Hatay’da etkin olan sağanak, merkez Antakya’ya ilçesine bağlı Madenboyu ve Demirköprü mahallelerinde doluya dönüştü.

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:18

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Hatay’da etkin olan sağanak, merkez Antakya’ya ilçesine bağlı Madenboyu ve Demirköprü mahallelerinde doluya dönüştü. Fındık büyüklüğünde takriben 10 dakika yağan doymuş sebebiyle pamuk, mısır ve buğday ekili tarım arazileri zarar gördü. aniden beyaza bürünen caddelerdeki vatandaşlar da doymuş sebebiyle baskı anlar yaşadı. 

Adem Karagöz



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