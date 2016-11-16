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Hatayda 3.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Bölgesel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde saat 11.23 sıralarında yerin 10 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi.

16 Kasım 2016 Çarşamba, 13:38
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Bölgesel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde saat 11.23 sıralarında yerin 10 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Birincil belirlemelere kadar depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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