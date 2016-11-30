Hava ambulans servisinin bekçi köpeği kayboldu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında yer alan 112 Acele Servis’e ait hava ambulans servisinde 2 yıldır bekçi köpeği olarak bulunan 7 yaşındaki Alman kurdu cinsi Reis adlı köpek 4 gün önce kayboldu. Mavi tasması olan köpeği bulanların tasmasında yazılı telefon numarasına haber vermesi istendi.

Muammer Ay