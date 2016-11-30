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Hava ambulans servisinin bekçi köpeği kayboldu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında yer alan 112 Acele Servis’e ait hava ambulans servisinde 2 yıldır bekçi köpeği olarak bulunan 7 yaşındaki Alman kurdu cinsi Reis adlı köpek 4 gün önce kayboldu.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 18:13
hava-ambulans-servisinin-bekci-kopegi-kayboldu

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında yer alan 112 Acele Servis’e ait hava ambulans servisinde 2 yıldır bekçi köpeği olarak bulunan 7 yaşındaki Alman kurdu cinsi Reis adlı köpek 4 gün önce kayboldu. Mavi tasması olan köpeği bulanların tasmasında yazılı telefon numarasına haber vermesi istendi. 

Muammer Ay

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