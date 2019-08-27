Hava ambulansı 15 günlük Yiğit için havalandı
KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde rahatsızlanan 15 günlük bebek hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi'nde oturan Salih ve Şayeste Bostan çiftinin 15 günlük bebekleri Yiğit Ömer Bostan aniden rahatsızlandı.
Ailesi tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğe solunum yetersizliği teşhisi konuldu.
Hava ambulansıyla Konya'ya sevk edilmesine karar verilen bebek, Dr. Al Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden, Karapınar Devlet Hastanesinin bahçesine inen hava ambulansıyla gönderildi.
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