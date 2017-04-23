Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal’dan ’pilot açığı’ açıklaması

Pilot açığına ilişkin olarak Ünal, “Kapanıyor. Pilot yetiştirmek seneler süren bir egzersiz derhal her bir görevi aksatmayacak şekilde pilot oranını muhafaza ediyoruz” biçiminde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin incelemeye karşın olarak ise Ünal, “Genelkurmay Başkanı direktifi ile başladı. İncelemeyi tamamladım. Raporumu sundum. Amaç var, kusur yok” dedi.

Kılıçdaroğlu’nu içeren özel uçak Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında askeri törenle karşılanmış, TSK, konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.

Ahmet Umur Öztürk