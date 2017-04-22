Hava Kuvvetleri Komutanlığından ’23 Nisan’ için kamu spotu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hazırlattığı millet spotu filmini 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kamuoyuna sundu. “Daima Milletimiz ile Beraberiz” kamu spotu filmi, Anadolu’da bir köy ilkokulunda okuyan minik bir çocuğun, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bir mektup yazarak, pilot ve uçak görme hayalini iletmesi ile başlıyor. Çocuğun “Sayın Havacı Komutan” başlığı ile yazdığı arkadaş canlısı mektubu işleme koyan Hava Kuvvetleri, taleple ilgili olarak Konya’da bulunan Türk Yıldızları’nı görevlendiriyor. Askeri bir ekip, köy ilkokulunu ziyaret ederken, 7 uçaktan oluşan dünyaca ünlü akrobasi ekibi de, daracık bir vadide bulunan ilkokulun üstünde kısa bir misafir etme uçuşu gerçekleştiriyor.

Senaryosu ve yönetmenliğini Hakan Evrensel’in üstlendiği, yapımcılığını Solo Film’in gerçekleştirdiği, kısa ve uzun şekilde iki versiyon olarak hazırlanan millet spotu filmi, Türk yıldızlarının internet sitesinde de şu duyuru ile yer alıyor:

“Hangi yaşta ve nerede olursanız olun hayaliniz, Türk Hava Kuvvetleri için gerçekleştirilmesi gereken bir sorumluluktur. İçinden çıktığımız milletimizle birlikte olmaktan kibir duyuyoruz.”

Enise Vural