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Hava muhalefeti nedeniyle İDO seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesinde etkisini belirten negatif hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar- Topçular hattı ile Sirkeci- Harem hattı açık havada bütün seferlerini iptal etti.

13 Kasım 2016 Pazar, 20:05
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Marmara Bölgesinde etkisini belirten negatif hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar- Topçular hattı ile Sirkeci- Harem hattı açık havada bütün seferlerini iptal etti. İDO’nun internet sayfasında yapılan açıklamada, “Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
Yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle: “17:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü, 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 18:00 Yenikapi – Yalova Deniz Otobüsü, 18:20 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü, 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü, 18:30 Bandirma – Yenikapi Çabuk Feribot, 18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü, 19:00 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü, 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 19:30 Yalova – Yenikapi Deniz Otobüsü, 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü” 

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