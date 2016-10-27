Hava muhalefeti sebebiyle İDO seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’yle birlikte Bandırma Körfezi’ni etkisi altına bölge rüzgar ve yağmur, Bandırma Limanı’nda ulaşımı aksattı. Rüzgar ve sağanak yağmur sebebiyle İDO’nun bugün saat 16:00 Bostancı – Yenikapı – Bandırma deniz otobüsü ve 18:45 Bandırma – Yenikapı – Bostancı deniz otobüsü seferleri iptal oldu.

bu vesileyle limanda rüzgarın tesiriyle dev dalgalar oluşuyor. Sahili döven dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak yürüyüş yolunu kapatıyor.

Türker Yeşil