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Hava muhalefeti sebebiyle İDO seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’yle birlikte Bandırma Körfezi’ni etkisi altına bölge rüzgar ve yağmur, Bandırma Limanı’nda ulaşımı aksattı.

27 Ekim 2016 Perşembe, 17:51
hava-muhalefeti-sebebiyle-ido-seferleri-iptal-edildi

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Marmara Bölgesi’yle birlikte Bandırma Körfezi’ni etkisi altına bölge rüzgar ve yağmur, Bandırma Limanı’nda ulaşımı aksattı. Rüzgar ve sağanak yağmur sebebiyle İDO’nun bugün saat 16:00 Bostancı – Yenikapı – Bandırma deniz otobüsü ve 18:45 Bandırma – Yenikapı – Bostancı deniz otobüsü seferleri iptal oldu.
bu vesileyle limanda rüzgarın tesiriyle dev dalgalar oluşuyor. Sahili döven dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak yürüyüş yolunu kapatıyor.  

Türker Yeşil

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