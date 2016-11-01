Havaalanı fiyatları uçurdu

Türkiye’nin prestij yatırımlarından biri olan ve Gülyalı ilçesinde denize yapı edilen Ordu-Giresun Havaalanı, ilçenin kaderini değiştirdi. Havalimanının açılışından bu yana geçen 1.5 yılda 800 bini aşkın yolcu yararlanırken, yatırımcılar da ilçede vermek amacıyla arazi arıyor. Ancak arsa sahiplerinin yüksek fiyat istemesi yatırımcıları kara kara düşündürüyor.

Gülyalı Belediye Başkanı Talip Keyifli, ilçede arsa fiyatlarının oldukça yükseldiğini ifade ederek, “İlçemizde havalimanı yapılmadan önce esas yol kenarı ve havalimanını kuşbakışı gören yerlerde 1 dönüm arsayı 100-150 bin liraya alabiliyordunuz. şimdi ise 1 dönüm arsayı 1 milyon liradan aşağı alamazsınız” dedi.

Arsa sahiplerinin beklentisi çok yüksek

Başkan Neşe Saçan, şöyle konuştu: “Havaalanın yapılmasıyla birlikte ilçemizde arsa emlak fiyatları her geçen gün artıyor. Bu sadece havalimanından nedeniyle yok, bölge halkımızın ‘sahilde benimde bir evim, meskenim olsun’ düşüncesiyle sahil kesimine göç etmesi, bilhassa yeme içme ve konaklama tesislerinin karayolu kenarında olmasından kaynaklanıyor. Yatırımcılar özellikle yeme içme ve konaklama tesisi yapmak konusunda arsa arayışı içerisindeler. Ancak fiyatlarında yüksek olması bunu olumsuz yönde etkiliyor. Açıkçası havaalanı ve Türkiye’de tek olan Çikolata Park’ın Gülyalı’da inşa edildi. Bu koşul arsa sahiplerinin iştahını kabarttı.”

Gülyalı şantiye gibi

Başkan Neşelendirici, havalimanının yanına 10 milyon liraya yapı edilecek olan ‘Çikolata Park’ın içerisinde 21 adet çikolata imal merkezi, 1 adet 300 metrekarelik restoran, bir adet 300 metrekarelik kafeterya, 3 bin kişinin benzer anda konser dinleyip nikah yapabileceği alan, bir halı saha, bir basketbol sahası ve yürüyüş alanları yapılacağını belirtti.

Şen keza 12 milyon liraya mal olacak, 400 kişinin benzer anda eğitim göreceği Gülyalı Turizm Otelcilik Fakültesi inşaatının da sürdüğünü ve bu yatırımların faaliyete geçmesiyle ilçede takriben 3 bin kişilik nüfus hareketi sağlanacağını sözlerine ekledi.

Metin Akyürek