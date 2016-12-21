Havacı Yarbay: Arkadaşlarıma hatalarından dönmeleri için yalvardım

15 Temmuz Darbe kalkışması gecesi Marmaris’te yaşananları yerinde araştırmak üzere Muğla’nın Marmaris İlçesi’ne gelen Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, 15 Temmuz darbe kalkışmasına tanık olan Vali, millet kurum kuruluş daire müdürleri, asker ve polisleri dinledi. Milas’ta görevli Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Yarbay Fehmi Şahbaz komisyona, Cumhurbaşkanı’na suikasta dışarı giden arkadaşlarını vazgeçirmek için yalvardığını anlatırken gözyaşlarına etken olamadı.

Darbe girişimi gecesi Marmaris’te konaklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk izah etme verdiği, otel Turban Grand Yazıcı otelden ayrıldıktan daha sonra FETÖ/PDY mensubu askerlerin geldiği Club Turban Grand Yazıcı Otel’de tahlil yapan AK Parti ve MHP’li 7 komisyon üyesi , 15 Temmuz gecesine tanık olan İl ve ilçe yetkililerini bahis toplantısında dinledi. Kurul, CHP’li Komite üyelerinin katılmadığı programda önce Muğla Valisi Amir Çiçek ardından Muğla İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel, Kara Pilot Albay Murat Senet, Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Albay Fehmi Şahbaz’ı dinledi.

Birincil sözü bölge Vali Amir Çiçek, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında kaçan FETÖ/PDY mensubu askerlerin yakalanması ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Yaralanan bir polis memuru ile ilgili anısını paylaşan Vali Çiçek, “ Hastane de yaralı polisleri ziyaret ettik. Bir polis memuru “Sayın valim lütfen müsade verin kalkayım gideyim şu hainlerin bulunmasına yardım edeyim” dedi. Polisin bu sözü beni fazla duygulandırdı. Marmaris, o gece ve ardından güvenlik güçleri ve vatandaşıyla birlikte ülkemize misal gösterilecek bir dayanışma ruhu göstermiştir” dedi. Komisyona ziyafet edilenler sırayla o gece sonrasında yaşadıklarını anlattı.

HATALARINDAN DÖNMELERİ İÇİN YALVARDIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast planlayan darbeci askerlerin bulunduğu helikopterlere yakacak ikmali yaptırmayan Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Yarbay Fehmi Şahbaz, o gece yaşananları anlatırken boğazı düğümlendi ve gözyaşlarını tutamadı. Şahbaz, “Hepimiz birbirimizi tanıyacak değin azdık. Birde sürekli defalarca beraber göreve gittiğimiz için birbirimizi iyi tanıyoruz. O gece beni arayan komutan , Marmaris’e giden helikopterlere muhakkak yakacak vermeyin ve onların içinde Yücel var. O onlardan yok bambaşka tutamaya çalışın dedi. Bende derhal emrimdeki askerlerime gelecek olan 2 helikoptere yakıt vermiyoruz diye talimatlar verdim. Tankerleri çalışamaz duruma getirin ayrıca müdahale edeceğiz plastik kelepçe hazırlayın diye tembihledim. sonra arkadaşım Yücel’i aradım ve nerede olduklarını sordum. 20 dakika daha sonra piste ineceklerini söyledi ve ben dışarı çıktığımda helikopterler piste inmiş içindeki tim hazır vaziyette siper almış bekliyorlardı.Ben Yücel’i aldım dışarı çıktım. Sen ne yapıyorsun ,nasıl bir işe karıştım dedi. Ne oldu abi dedi .Çünkü onunda haberi yoktu. Ve onları alıkoymak için F-16 uçağının havalandığını ve onları düşüreceğini söyledim. Tanıdığım 2 komutana da yaptığınız işten vazgeçin diye yalvardım. Diğerinin yeni çocuğu olmuştu. Kızının hatırı için ne olur vazgeç diye söyledim. İçlerinde en kararlı operasyonu idare eden Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş vardı . İçeri girdi. “Bu yakacak ikmali neden yapılmıyor” diye çıkıştı. Akıllı Albay “komutanım havada uçaklar varmış bizi düşüreceklermiş” dedi. Sönmezateş buna yok bu olamaz hava hakimiyeti bizde gibi bir yanıt verdi ve biz o 2 helikoptere yakacak ikmali vermedik” ifadesini kullandı.

Komite, birinci gün münazara toplantısını gece 24.00’de tamamladı. Bugünde otel sahibi meslek adamı Serkan Printer ve gazetecileri dinleyecek olan komisyonun çalışmalarını tamamlayıp akşam saatlerinde ilçeden ayrılması bekleniyor.