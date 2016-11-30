havada-korku-dolu-dakikalar

27 Kasım’da meydana gelen olayda Air France’ın Paris-İstanbul seferini yapan Airbus 319 tipi uçağı iniş için Atatürk Havalimanı’na alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın sol kanadının üstüne önemli şekilde yatması nedeniyle yolcular korku doymuş anlar yaşadı. Fransız pilot, “Kuyruk türbülansı nedeniyle 3 kere ciddi yatış aldık” diye anons etti. Fransız yolcu uçağı saat 18.05’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Pilot ile kule arasında geçen konuşmalar ise şöyle:

“Pilot: Önümüzdeki uçak tipi nedir?

Kule; Önünüzde bir Boeing 777. 7,5 eksen mesafede.

Pilot: Anlaşıldı. Kuyruk türbülansı nedeniyle 3 defa ciddi yatış aldık.

Kule: Yeniden edin.

Pilot: Kuyruk türbülansı sebebiyle önemli yatış aldık.

Kule: Anlaşıldı. Niyetiniz nedir? Alçalmak mı istersiniz?

Pilot: Alçalabiliriz veya dakiklik düşürebiliriz, size hangisi uygunsa.

Kule: Tamam. Hangisi uyarsa. O halde süratinizi 190 Knot’a düşürün.

Pilot: Anlaşıldı dakiklik 190 Knot olacak.”

uncer Cengiz

