Ana Sayfa   >   Genel   >   Havalar soğuyunca yakacak satışları başladı

Havalar soğuyunca yakacak satışları başladı

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yakacak satışları sürat kazandı.

03 Kasım 2016 Perşembe, 09:34
havalar-soguyunca-yakacak-satislari-basladi

Benzer Konular

darbe-plani-50-hucrede
Darbe planı 50 hücrede
korumaya-alindilar
Korumaya alındılar
ankara-emniyet-muduru-karaaslan-o-geceyi-anlatti
Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan o geceyi anlattı

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yakacak satışları sürat kazandı. Satıcılar yoğun bir alıştırma içerisine girerek, taleplere cevap vermeye çalışırken satışlarından hoşnut olduklarını ifade eden esnaf Nevaf Genç, “Geçen yıla oranla kömür ve odun fiyatlarında herhangi bir çoğalma söz konusu değildir. Özellikle Ceylanpınar ilçesinde yaşamış vatandaşlarımız ısı kalorisi yüksek odun ve kömüre daha artı rağbet gösteriyorlar. Havaların daha da soğuması satışlarımızı artıracaktır” diye konuştu.
Vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından yakınıyor.

haber haber tokat serbest piyasada döviz fiyatları tokat haberleri tokattan haberler

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet