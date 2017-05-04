Havaların ısınması ve gündem internette aranılanları da etkiledi

Havaların ısınması ve gündemin manâlı konu başlıkları dijital platformlarda aradığımız kategorileri de etkiledi. Türkiye’nin online işyeri rehberlerinden Yellow Pages, Nisan ayında en çok aranan kategorileri açıkladı. Kadıköy, Sarıyer, Karşıyaka ve Çankaya gibi ilçelerin tercih kurulları, 10-16 Nisan 2017 halk oylaması haftasının en fazla aranan kategorisi oldu. İlçe tercih kurulları aramaları, önceki hafta ile kıyaslandığında yüzde 190’lık bir çoğalma gösterdi.

Bu dönemde artış yaşanan bir diğer kategori ise askeri okul aramaları oldu. Son haftalarda duyurusu yapılan subay/astsubay alımları, askeri okullar kategorisindeki aramaların oranını kayda değer derecede artırdı. Bu aramalarda önceki bir aylık döneme tarafından yüzde 160 çoğalma yaşandı. askeri okul aramaları sırasıyla İstanbul (yüzde 31), Ankara (yüzde 11) ve İzmir (yüzde 11) şehirlerinden yapıldı.

Verilerine göre, halı ve kilim yıkamacıları kategorisindeki aramalar yüzde 50 büyüme gösterdi. Kadınların yüzde 65’i erkeklerin ise yüzde 35’i halı ve kilim yıkamacılarını ararken şehir bazında İstanbul, İzmir ve Ankara aramaları ön plana çıktı. En fazla arama yapan yaş aralığı ise yüzde 53 ile 25-34 yaş arası oldu

Tatil hazırlıkları başladı

Erkenden tatil rotasını çizmek isteyen kullanıcılar dijital platformlarda en fazla seyahat acentelerini aradıkları öğrenilirken, 1-30 Nisan 2017 dönemi ile öncesi bir aylık dönem kıyaslandığında seyahat acenteleri aramalarında yüzde 33 büyüme yaşandı. Seyahat kategorisindeki aramaların yüzde 52’si kadınlar, yüzde 48’i ise erkekler göre yapıldı. Öteki bir yana oteller de gezi firmaları gibi son aylarda çoğaltma gösteren aramalar arasında yer aldı. Otel aramalarında yüzde 44’lük bir artış yaşanırken en çok arama erkekler (yüzde 60) tarafından yapıldı.

En stresli şehir İstanbul

Son günlerin trend oyuncağı olan gerginlik çarkı da en fazla aranan kelimeler arasında yer aldı. Stres çarkı aramalarının yüzde 99’u erkekler kadar yapılırken, en çok arama ise İstanbul (yüzde 26), Ankara (yüzde 13) ve Diyarbakır (yüzde 10) şehirlerden oldu.