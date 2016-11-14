Havale geçiren bebeği hastaneye götüren otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Konya’da havale geçiren 1 yaşındaki bebeği hastaneye götürürken diğer bir vasıta kadar sıkıştırıldığı bahis edilen otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 birey yaralandı.

Kaza, 03.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Bayrak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üstünde meydana geldi. iddiaya göre Mustafa Ş. havale geçiren 1 yaşındaki oğlu Muhammet Turan Ş.’yi hastaneye götürmek için idaresindeki 16 K 0881 plakalı otomobille sokak üstünde seyir halindeydi. Bu sırada hemen şimdi plakası belirlenemeyen bir araba kendisinden yol isteyen Mustafa Ş.’yi cadde üstünde sıkıştırdı. güya araç göre sıkıştırılan araba kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yer alan Derya Ş., Hülya Ş. ve 1 yaşındaki Muhammet Turan Ş. yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine durum yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede durum yerine gelen sıhhat ekipleri tarafından yaralanan Derya Ş., Hülya Ş. ve Muhammet Turan Ş.’yi ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan yakınlarını arayarak avuntu etti

Kaza esnasında otomobilde yer alan Mehmet Ş. araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Turan’ı hastaneye götürdüklerini ve otomobillerinin dörtlülerinin yanık olarak seyir ettiklerini, bu sırada bir araçtan yol istediğini ve aracın yol vermeyerek kazaya sebep olduğunu söyledi. Mehmet Ş. daha sonra kaza yerinde yaralanan Derya Ş.’yi arayarak, durumlarını sorarak, teselli etti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.