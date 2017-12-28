Havalimanında yılbaşı yoğunluğu…
Futbol liginin ilk yarı maçlarının tamamlanmasının ardından lige verilen ara ve yeni yıl tatili aynı döneme gelince birçok futbolcu yeni yıla kendi ülkelerinde aileleri ile girmek için havalimanına akın etti. Sabah saatlerinde ülkelerine gitmek için Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel David Mas, Fenerbehçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar ve Fenerbahçe kadın basketbol takımının başarılı oyuncusu Veremeyanka havalimanına geldi. Bazı ünlüler de yeni yıl tatilini yurt dışına giderek değerlendirdi. Yeni yıla yurt dışında girmek için kız arkadaşı ile havalimanına gelen Can Bonomo, bilet işlemlerinin ardından Avrupa’ya gitti.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise, Almanya’da yaşayan ailesinin yanına gitti. Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yapan Bulut, “Ben yedinci haftada geldim biliyorsunuz. Konyaspor maçı ile birlikte. Şu an görünen oynattığımız 11 haftalık süreçte bir yükselişimiz var. Malatyaspor olarak iyi işler yaptık. Defans anlamında çok iyi işler yaptık. Ofansif anlamda kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Onu da inşallah devre arası Antalya kampında üzerine koyarak gideceğiz. Daha detaylar üzerinde çalışacağız. İkinci yarıya yapabileceğimiz birkaç transfer ile daha iyi girebileceğimizi düşünüyorum. İlk altı hafta Başakşehir futbol kulübünde yardımcı hoca olarak çalışıyordum. Tabii oradan Evkur Yeni Malatyaspor’u oynadıkları maçlardan tanıyordum. İçine girdikten sonra dışarıdan gözüktüğü gibi olmuyor. Tabii ben zor bir görevi devraldım. Ama ben hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Ekibimle elimden geleni yapmaya çalıştım. İyi işler yaptık ilk yarı. Benim geldiğim dönem fikstürüm çok zordu. Herkes ‘bu takım düşen ilk takım olur, bu takım altlarda kalır’ diyordu. Ama Allah’a şükür biz iyi bir görev yaptık. Oyuncularımız da iyi tepki verdi” dedi.
Tuncer Cengiz
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