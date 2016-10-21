Havucu kalın doğramaya dikkat

Bilirkişi Beslenme Uzmanı Pınar Kural Enç, “Sebzeler, kereviz, brokoli, frenk lahanası, ıspanak, şalgam, soğan, turp, havuç, lahana, bal kabağı; meyveleri ise, elma, ayva, nar ve armuttur. Bu besinler güneş ışığını daha artı depoladığı için; enerji, canlılık, sağlamlık ve ihtiyacımız olan vitamin ile minareleri daha pozitif içerirler. Dinç beslemek için mevsiminde ve dengelenmiş beslenilmesi; sebze ve meyvenin her rengini taşıyan besinlerin tüketilmesi çok kayda değer. Kış mevsiminde bilhassa sebze ve meyvelerin bolca ve taze olarak, çiğ veya eksik pişmiş şekilde tüketilmesi fazla sağlıklıdır. Yapraklı sebzeler ham ya da eksik su ile buharlı tencere veya toprak güveçlerde zeytinyağı ile birlikte kısa süreli pişirilerek tüketilmelidir. Brokoli ve lahana gibi sebzeler uzun zaman pişirilirse tadı bozulabilir. Köklü sebzeler ise yapraklı sebzelerin aksine mükemmel pişirilmelidir; yahut sindirim güçlüğü yapabilir” dedi.

Havuç gibi sebzelerin ve meyvelerin vitaminlerinin kaybolmaması için kalın doğramak gerektiğini kaydeden Enç, “Ayrıca meyveleri tok karnına yok; aç karnına ya da yemekten 2-3 saat daha sonra tüketmek daha faydalıdır. Yeşil renkliler folik asit açısından çok iyi bir kaynaktır. Kan Basıncı rahatsızlıklarında önerilir. Sarı renkliler grubuna giren portakal, limon, mandalina C vitamini kaynağıdır. Fakat kuşburnu, kırmızı ve yeşilbiber, kivi, maydanoz verokada bulunan C vitamini daha fazladır. C vitamini viral enfeksiyonlara aleyhinde koruyucu özelliğe sahiptir” ifadelerini kullandı.

Enç, “Beyaz kan hücresi aktivitesini artırarak kansere aleyhinde güçlü bir koruma karşılayan havuç, ıspanak, brokoli, pırasa gibi sebzeler ihtiyacınız olan A vitaminini karşılamada manâlı bir rol üstlenir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerden, kırmızı et, tavuk, kuru kayısı ve kuru üzümden demiri; tahıl, sebze, süt ve deniz ürünlerinden magnezyumu; balık ve öteki deniz ürünlerinden selenyumu; yumurta, et, süt, tahıl ve deniz ürünlerinden çinkoyu tedarik edebilirsiniz. Ancak bu besinlerin hepsinin gün içine dağıtılarak ve hasta olmayı beklemeden tüketilmesi gerekir.Kırmızı renkli meyve ve sebzelerde en kıymetli antioksidan yani kansere aleyhinde koruyucumuzdur. Çünkü yapılan araştırmalar koruyucu olanın uyumlu besin olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.