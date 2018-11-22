Hayat Ağacı'na “hingel” bağışı
SİVAS (AA) – Sivas’ta gıda sektörü üzerine faaliyet gösteren bir firma, Hayat Ağacı Derneği'ne Sivas'ın yöresel lezzetlerinden patatesli "hingel" bağışladı.
Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir market mantığıyla dizayn edilen Gıda Bankası, sistemden yardım alanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Yardımsever vatandaşların bağışlarıyla dolan reyonlara Sivas'a özgü patatesli hingel de eklendi.
Sivas'ta gıda sektörü üzerine faaliyet gösteren bir firma, Hayat Ağacı Derneği'ne patatesli hingel bağışladı.
Patatesli hingel, 500'er gram paketler halinde bin adet olarak Hayat Ağacı Derneği'ne teslim edildi.
Ambalajlı paketlerden oluşan patatesli hingeller, Gıda Bankası'nda bulunan büyük soğuk havalarda muhafaza edilerek, Hayat Ağacı Derneği’nden yardım almaya uygun görülen ihtiyaç sahiplerine limitleri dışında dağıtılacak.
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