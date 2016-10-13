KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmak amacıyla 2 yıl önce uygulanmaya başlanan “Hayat Boşluk Kabul Etmez Projesi” kapsamında “Uçurum” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kırıkkale Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğünün yürütücülüğünü yaptığı Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, MÜSİAD ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün ortağı olduğu proje, Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan aldığı maddi destekle devam ediyor.

Müftülük konferans salonundaki tiyatro gösterisi öncesinde konuşan İl Sağlık Müdürü Mustafa Uzun, bireysel ve toplumsal sağlık sorunu haline gelmiş olan uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sosyal bir varlık olan insanın çevresiyle uyum içerisinde olması akıl ve zihin sağlığıyla mümkün olacağını vurgulayan Uzun, “Bu sebeple akli ve zihni hayatın en büyük düşmanı olan uyuşturucu, insanın uyum gücünü zaafiyete uğratarak bireyi, aileden, toplumdan, çevresinden kopararak yalnızlığa, bunalıma ve ardından da sorumsuz bir hayata mahkum eder. Bu çerçevede başlattığımız proje kapsamında programa alınan 45 gencimizden 27’si maddeyi tamamen bırakmıştır.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından yönetmenliğini Sibel Aydın’ın yaptığı “Uçurum” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Programa, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, protokol üyeleri ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler katıldı.