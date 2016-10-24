hayat-kurtaran-file

İnşaatların dış cephesine, binaların havalandırma, asansör, merdiven boşluklarına kurulan file güvenlik sistemi bir uçtan bir uca yaralanma ve ölümlerin önüne geçilecek. Hem bu sistem doğru meslek güvenliği alan firmalar da olası bir iş kazası sonucu yüklü miktarda tazminat ödemekten kurtulmuş olacak.

Kastamonu Meslek Geliştirme Merkezi’nde 6 ay önce faaliyete geçtiklerini gösteren Datafile Genel Müdürü Hakkı Çılgınoğlu, Kastamonu’da meslek güvenliği konusunda bilhassa inşaatlardan düşmeler sonucu meydana gelen ölümlere yönelik tedbirlerin alınmadığını gördükleri için bu alanda tedbir alabilmek için faaliyete geçtiklerini açıklama etti.

Yalnızca inşaatların dış cephelerinde yok, yapı içi boşlukları nedeniyle her sene pek çok vatandaşın asansör ve merdiven boşluklarına düşerek yaralandığını ya da hayatlarını kaybettiğini gösteren Çılgınoğlu, “Bu alanlarda herhangi bir tedbirin alınmamış olması insanlarımızın can güvenliğinin korunması açısından manâlı bir açıktı ve biz bu açığı “File Güvenlik Sistemi” üzerine bir firma kurarak kapadık. Kastamonu’da 30’dan artı bina ve sitede file emniyet sistemini kurarak inşaat firması ve bina yöneticilerimizin korkulu bekleyişlerinin önüne geçmiş olduk” dedi.

“Önceliğimiz insan canı ve insan güvenliğidir” diyen Çılgınoğlu, “Şu zamana değin bizim kurmuş olduğumuz sistemde inşaattan düşme sebebiyle ağa takılan herhangi bir emekçi olmadı fakat birkaç gün önce Adana’da buna benzer bir olay meydana geldi. İnşaatın 12. katından düşen bir işçi 9. katta ağa takılarak ölümden kurtuldu. Bu sistem yaptığımız işin önemini ortaya çıkarmıştır. Biz bu sistemi kurduktan sonradan iş güvenliği uzmanı binaya gelerek file kurulumu üstünde zorunlu incelemeleri yapmakta ve yapılan işe onay vermektedir. Bu Nedenle yapılan iş tescillenmiş olmaktadır. Nitelikli malzeme ile eğitimli işçilerimizin kurduğu bu sistemlerde memleketimizde Adana’daki olay benzeri bir vakada tekrar aynı şekilde bizim file sistemlerimiz de işçilerimizi kurtaracaktır” diye konuştu.

Çılgınoğlu, “Türkiye’de inşaatlardan düşmeler sonucunda hayatlarını kaybedenlerin oranı iş kazaları içerisinde yüzde 23’lük bir oranı kapsamaktadır. Yaklaşık Olarak her 4 iş kazasından birisi inşaattan düşme olayıdır ki bu fazla önemli bir orandır. Biz bu istatistiki verilerden sonradan bu işe tartı vermeye ve bu konuda kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bilhassa okullarda öğrencilerimiz korkuluklardan kayarken merdiven boşluklarına düşmekte bu nedenle yaralanmakta ve ölmektedirler. Maalesef geleceğin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımız için bile okullarda bu yönde bir tedbir alınmamıştır. Bu konu il genel meclisimiz kadar da ele alınmış ve okullarda yapı boşluklarının kapatılması için tedbir alınması yönünde karar alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Ulusal Eğitim Müdürlüğümüz ile irtibata geçilmiş ve konuyla ilgili olarak il ulusal eğitim müdürlüğümüzün ilgili bölüm yöneticileri bilgilendirilmiştir. İlimizde ilköğretimden başlayarak bütün okullarımızda bu emniyet sisteminin kurularak okullarımızdaki yapı içi boşlukların kapatılması için yetkililerle olan görüşmelerimiz sürüyor” biçiminde konuştu.

Iş kazalarıyla ilgili Yargıtay’ın vermiş olduğu astronomik cezaların bulunduğunu hatırlatan Çılgınoğlu, “Geçmişte bir işçimiz inşaatın 7. katından düşerek felç oldu. Mahkeme bu işçimize 825 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi, ama işçinin itirazı üstüne bu karar Yargıtay kadar bozularak firmaya 1 milyon 650 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. İlimizde de bu türden kazalar olmakta firma ve bina yöneticilerimiz her an bu ağır cezalarla karşı karşıya kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

File sistemi ve file güvenliği hakkında detaylı bilgiler veren Datafile Genel Müdürü Çılgınoğlu, şöyle konuştu:

“Kullandığımız ürün 6 milim polyemit iptir. (dağa tırmanan ve paraşütçülerin kullandığı ip) Bu ip el örmesi bir ip olup, yapıştırma değildir. Yanmaz ve kopmaz özelliktedir. Her türlü kalite belgeleri ve laboratuar sonuçları olan bu ip bin 500 kiloya değin yükü taşıyabilmektedir. Kullanılan malzemeler 1. sınıf olup sistemi kuran işçileriniz eğitimlidirler. Kurduğumuz sisteme yapı içerisinde belirsiz yapı dışında ise doğa olayları sebebiyle 6-7 sene garanti verebiliyoruz. Kastamonu’da çok sayıda site ve yapı il inşaatlarda halen sistemimiz kurulu haldedir. Biz konveksiyonel bir sistem kuruyoruz. Bu sistemde demirler binanın dış cephesine paralel şekilde kuruluyor. Işçi inşaattan düştüğünde ağa temas ediyor. Bu sırada demirler yukarı kalkarak işçinin ağa düşüş hızını yavaşlatıyor. Bu Nedenle emekçi hiçbir zarar görmemiş oluyor. Yapı yükseldikçe sistem tarafınızdan üst katlara taşınıyor. Sistemimiz işçilerimizin veya bina içindeki boşluklara düşen insanlarımızın hiç bir hasar görmeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Biz bu sistemi binalarımızda kurarak keza insanlarımızın can emniyetlerini sağlamaya ayrıca de işyeri ve bina yöneticilerimizin iş kazaları nedeniyle ciddi müeyyidelerle karşılaşmalarını önlemeye çalışıyoruz.”

Amaçlarının file emniyet sisteminin önemini anlatmak ve farkındalığını meydana getirmek olduğunu ifade eden Çılgınoğlu, şunları kaydetti: “Amacımız insan canının korunmasının tartı ve önceliğini anlatabilmektir. Bu amaca yönelik olarak müteahhitlerimizi yapı ve kurum yöneticilerimizi ziyaret ediyoruz. Kendi kurduğumuz bu sistemi ve emniyet önlemlerinin tartı ve önceliğini anlatmaya çalışıyoruz. Ama aldığımız tepkiler istediğimiz oranlarda yok. Yani millet başlarına bir meslek kazası gelmeden bu işin tedbirlerini alma noktasında fazla istikrarlı davranmıyorlar. Bu konuda önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Bu bilincin oluşması kayda değer ve sadece bizim anlatmamızla da olmuyor. Bu konuda meslek güvenliği uzmanlarımıza da görevler düşüyor.”

Kastamonu dışında Çankırı, Sinop, Karabük, Bartın gibi iller ilk kez olmak üzere çevredeki illere de hizmet verdiklerini ifade eden Çılgınoğlu, şöyle devam etti: “Bu sistem sadece yukarıdan düşen insanların can güvenliğini korumuyor. bununla birlikte inşaatlardan düşen malzemeler sebebiyle aşağıdan geçen insanların zarar görmesini de engelliyor. Bu sayede inşaat yakınından geçmekte olan insanımızın başına herhangi bir şey düşmesini de engellemiş oluyoruz.”

Vedat Yunus İkizoğlu