Hayatını yürüme engelli 3 çocuğuna adayan anne herkese örnek oldu

Kimi annelerin çocuklarını sokağa bıraktığını dile getiren Der, “Bazıları doğuruyor sokağa bırakıyorlar, ben onları kınıyorum. Ben çocuklarım ile çok mutluyum onları çok seviyorum, çiçekler gibi bakıyorum” dedi.

Bağcılar’da yaşayan Okumuş ve Habibe Der çiftinin doğuştan olan yürüme engelli 3 çocuğu mutluluklarına engel olmadı. Der çifti, en büyüğü 39 yaşında olan İbrahim, 35 yaşındaki Sinan ve en küçüğü 25 yaşında olan Yasemin ile yıllardır hayata tutunmaya çalışıyor. 64 yaşındaki Aydın ve 60 yaşındaki eşi Habibe Der, üçü de doğuştan olan yürüme engelli olan çocukları için uzun yıllar çare imkanları aradı. Çocuklarının engeline tedavi bulamayan yaşlı çift, bir yana 3 çocuğunun birdenbire yürüyemeyeceğinin acısını yaşarken bir yanlamasına da onların hayata tutunabilmeleri için ömürlerini çocuklarının bakımına adadı. 3 kardeşin kullandığı tekerlekli sandalyeler akülü olmasa da ailenin en büyük yardımcısı oldu. Oysa ihtiyar çiftin evlerinin fazla gizli olması sebebiyle çocukların tekerlekli sandalyelerde hareket edecek alanları olmadığından nedeniyle her adımlarını çocuklarıyla birlikte atıyorlar.

Anne Habibe Der’in büyük oğlu İbrahim’i yatağından salona taşıdığı sırada oğlunun ayrıca annesinin keza de kendi hayatının zorluğunu açıklama ettiği, “İbrahim’in hayatı engebeli böyle” cümlesi ise yürekleri burktu. Yıllardır en büyüğü 39 yaşında olan çocuklarının bakımıyla bıkmadan usanmadan sevgiyle ilgilenen Habibe Der’in anneliği tüm annelere misal oldu. Artık çocuklarını taşırken güçlük çektiğini belirten anne Habibe Der, çocuklarının tekerlekli sandalyelerini kullanabilecekleri geniş bir evde oturmayı düş ettiğini dile getirdi.

Engelliler Sarayı’nda hayata tutundular

Yürüme engelli 3 kardeş, 6 yıldır Bağcılar Belediyesi Engelli Sarayı’nda dağıtılmış derslere katılarak ayrıca el hem hareket kabiliyetlerini kaybetmemek için uğraştı. Evleri çok gizli olduğu için hareket edemeyen 3 kardeşin engelli sarayına geldiğinde yaşadığı mutluluk ise görülmeye değerdi.Engellerine inat hayata gülümseyen gözlerle bakan 3 kardeş yalnızca havuza girdiklerinde başkalarından destek almadan hareket etti. Kardeşlerin en büyüğü Sinan ise saraydaki mutluluğunu “Burası on numara bir yer” sözleriyle açıklama etti. 3 kardeşin de yürüme engelli ve bakıma yoksul olması sebebiyle durmadan çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalan anne ve baba hayatlarında hiç tatile gidemedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de cefakar anne ve ailesine Anneler Günü dolayısıyla tatil armağan etti. Anne Habibe Der, tatile gidip zahmetsiz bir şekilde hazırlanmış yemek yemek yiyeceğini anlatırken gözlerinin dolmasına engel olamadı. Annenin yürüyemeyen 3 çocuğuna bıkmadan, usanmadan yıllarca sevgiyle bakması ise bütün annelere en hoş Anneler Günü mesajı oldu.

“Ben çocuklarıma severek bakıyorum”

Çocuklarının Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim almasından nedeniyle sevinç duyduğunu dile getiren Anne Habibe Der, “Her hatıra kuvvet, yatırmak, kaldırmak, getirmek, pişirip yedirmek tümü baskı kolay bir şey değil. Ben çocuklarımı severek bakıyorum. Beni her gün evimden alıyor, götürüyor, getiriyor ben bir gün saraya gitmesem Bağcılar Belediyesi haberim olsun dedi. Yani sorumluyuz oraya bildireceğiz babam yapmaz, kardeşim yapmaz Allah razı olsun Başbakanımızdan da Bağcılar Belediye Başkanımızdan da” ifadelerini kullandı.

“Ben de bir hazır yemek yiyeceğim, önüme bir masa gelecek”

Yıllardır 3 çocuğunun bakımıyla ilgilenmekten hiç tatile gidemediğini söyleyen Habibe Der, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden tatil kazandığını belirterek, “Bu hafta Yeşilköy’e tatile gidiyorum. Allah bin kez razı olsun, fazla sevindim, ben de bir hazır yemek yiyeceğim. Önüme bir masa gelecek, çocuklarım sosyalleşecek ben de sevindim. Nasıl evden çıktımsa bir ferahlıyorum, Bağcılar Belediyesi Engelli Sarayı’na gidiyorum orada ferahlıyorum. Orada lavabolara da gitmek basit hiç dünyada görmediğim şeyi ben havuzda görüyorum. Çocuklarım yüzüyorlar, ben orada o mutluluğu görüyorum, normalde yürümeleri imkansız 40 yaşına geldi daha bundan daha sonra ben de umudumu kestim” şeklinde konuştu.

“Benim anneliğim ayrı dünyada”

Hayatını yürüme engelli 3 kardeşim mutluluğuna adayan Habibe Der, doğum yaptıktan daha sonra çocuklarını sokağa bırakan anneleri kınayarak, “Herkesin Anneler Günü kutlu olsun benim anneliğim ayrı dünyada. Doğrusu ben anneliğe değerim. Beni Bağcılar’da yılın annesi seçtiler. Bazıları doğuruyorlar sokağa bırakıyorlar ben onları kınıyorum. Ben çocuklarım ile fazla mutluyum onları fazla seviyorum, çiçekler gibi bakıyorum, ne hoş hemen havuzda yüzdürüyorum” dedi.

“Bir günümüz değil kendimize, ömrümde tatil bilmem”

3 çocuğunu da çok sevdiğini, çocuklarıyla mutlu bir yaşam geçirdiklerini belirten Baba Aydınlatılmış Der, “34 sene önce çocuklarımı çare ettirmeye İstanbul’a geldim. Bir günümüz değil kendimize kastetmek, onlarla mücâdele etmek yani yıllarımız böyle bitti, biz de bittik. Evin işine anneleri bakıyor. Benim yardımım olsa da fakat dışarıdan ne gelecekse ben hallederim. Ömrümde tatil bilmem ben. Vallahi ihtiyacımız çok, çalıştığım yıllar müsade aldığım olmadı, 12 ay çalışırdım” diye konuştu.



Hasibe Karadağ-Ahmet Faruk Sarıkoç