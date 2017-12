Haydar Aliyev Aliağa’da anıldı

Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Eğitim Ateşesi Nesibe Nesibova, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sıtkı Arı, siyasi parti temsilcileri, Petkim ve Star Rafinerisi yöneticileri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Aliağa Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sıtkı Arı iki kardeş ülkenin kaderinin ortak olduğunu söyleyerek, “Ulu önder Atatürk’ün Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür, felsefesiyle Azerbaycan’ın ulu önderi Haydar Aliyev’in bir millet iki devlet felsefesinin ne kadar derin bir vizyon olduğunu ve bizlere ne kadar derin bir misyon yüklediğini daha iyi anlıyoruz. Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın her platformda birbirlerini koşulsuz desteklemesi ve sahip çıkması bu vizyon ve misyonun en güzel yansımasıdır ve de öyle olmalıdır. Bunun içindir ki Türkiye ve Azerbaycan her platformda sırt sırta vermiştir ve vereceklerdir. Bir millet iki devlet olarak bunların farkındayız” dedi.

“Haydar Aliyev bir Türkiye sevdalısıydı”

Haydar Aliyev’in bir Türkiye sevdalısı olduğunu belirten Azerbaycan Eğitim Ateşesi Nesibe Nesibova, “Haydar Aliyev Cumhurbaşkanı olmadan önce Nahcivan özerk cumhuriyetinin meclis başkanıyken Türkiye’yle kurduğu sıcak diyalog ve Türkiye’ye karşı duyduğu derin sevgiyi geçmişteki icraatlarında da bariz bir şekilde görmekteyiz. Hiç şüphesiz ki Haydar Aliyev iki kardeş ülkenin ilişkilerinin duygusal tarafına paralel olarak ekonomik ilişkilerin de gelişmesi için önemli politikalar üretilmesini sağlamıştır. Azerbaycan’ın doğal kaynaklarının dünya piyasalarına sunulması için kardeş Türkiye’nin kilit öneme sahip ülke addederek politikalarını bu doğrultuda geliştirmişti. Haydar Aliyev bir Türkiye sevdalısıydı ve o her zaman her yerde de Türkiye sevgisini dile getirmiştir. Türkiye’de de Haydar Aliyev sevgisi de ileri boyuttadır. Bu nedenle Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde okul, cadde, park ve benzer tesislere Haydar Aliyev’in ismi verilmiştir. Ulu önderimizin adını taşıyan bu okuldan da gelecekte Haydar Aliyev gibi liderlerin çıkmasını arzu ediyorum” dedi.

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz ise, şunları söyledi:

“Dünyanın neresinde bir kişi Türklüğe ve İslamiyet’e hizmet ediyorsa o bizim kardeşimizdir. O 90’lı yıllarda modern ve güçlü Azerbaycan’ın kurucusu olmuştur. O kadar güzel bir sistem kurmuş ki Azerbaycan halkının da desteğiyle kurulan bu düzen günümüzde de onuruyla gururuyla şerefiyle devam ediyor. Onun bıraktığı mirası şimdiki Azerbaycan liderleri ve yöneticileri de büyük lidere ve tüm Azerbaycan halkına layık bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Azerbaycan her ortamda her platformda Türkiye’yi Türlüğü ve İslam dünyasını en güçlü şekilde desteklemeye ve temsil etmeye devam ediyor. Azerbaycan bizim gönül coğrafyamızdır. Soybağımızın kültür bağımızın olduğu coğrafyadır.”

“Bugün de yarın da Türkiye Azerbaycan kardeşliği olacak”

Merhum Haydar Aliyev’in sadece Azerbaycan’ın ulu önderi değil aynı zamanda Türk dünyasının, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin de önderi olduğunu vurgulayan Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, “Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye Azerbaycan kardeşliği olacak. Ulu önderimizin dediği gibi biz bir millet iki devletiz. Türkiye’de dolaştıkça başka numuneler de görüyorum. İzmir’e geldim Petkimi, Star Rafinerisini, Petlimi gördüm bunların hepsi ulu önderimizin işlerinin bir neticesidir. Bizim her birimizin borcudur ki daima Türkiye Azerbaycan ilişkilerini kuvvetlendirmeliyiz çünkü bizim kardeşliğimizi istemeyenler de çoktur” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Haydar Aliyev’in hayatını anlatan video gösterimi barkovizyona yansıtıldı. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Öğrenciler ödüllerini Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Azerbaycan Eğitim Ateşesi Nesibe Nesibova’nın elinden aldı. Öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryo gösterisi katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Anma programı öğretmen, öğrenci ve protokol üyelerinin çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Nimet Ergün