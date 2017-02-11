“Haydi Bil Bakalım” Bilgi Yarışması Finali Yapıldı

Çumra Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen “Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışması finali Merkez Atatürk Ortaokulu, Abdullah Tenekeci Ortaokulu, Alemdar Ortaokulu arasında yapıldı. Çumra genelindeki tüm ortaokulların 6. sınıflarının katıldığı yarışmada Merkez Atatürk Ortaokulu ilçe 1.oldu. Konya’da yapılacak bilgi yarışmasında ilçemizi temsil edecek olan Merkez Atatürk Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik ederiz.

20 Aralık 2016 tarihinde ilki yapılan “Haydi Bil Bakalım” Bilgi Yarışması’nda bugüne kadar 24 ortaokul ve 6 İmam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 30 okul yarışdı. Bu okullarımızla birlikte ilk turda 10, yarı finalde 3 yarışma yapılarak finalistler belirlendi. Final yarışmasıyla birlikte yarışmacılar için jüri üyeleri tarafından toplam 294 soru hazırlandı.Yarışma sorularının hazırlanmasında ve yarışmaların yapılmasında ilçemizdeki farklı okullarından olmak üzere, 5 er öğretmenden oluşan iki grup jüri üyesi görev almıştır.

Yarışmada görev alan jüri üyelerine teşekkür belgesi verilmiştir.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz eğitim öğretim faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini ve desteklerine devam edeceklerini belirtti. Dereceye giren okulların öğrencilerine hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Merkez Atatürk Ortaokulu Müdürü Erdoğan Şanlı başarıda payı olan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. M.SARIKULAK