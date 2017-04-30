Haydi Bil Bakalım Yarışmasının kazananları ödüllendirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi zarfında düzenlediği “Haydi Bil Bakalım” isimli okullar arası bilgi yarışmasının finali yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmanın final programına telefonla bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, eğitim-öğretim yılı başından beri yaklaşık 15 bin öğrencinin iştirak ettiği yarışmanın Konya’da öbür bir hava meydana getirdiğini söyledi. Yarışmaya katılan bütün okullara, idarecilerine ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Akyürek, “Finale kalan okullarımızı bilhassa tebrik ediyorum. Onların üçü de bizim için birinci sayılır. Çünkü öyle mektep arasından temayüz ederek finale kalmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, yarışmada finale kalan öğrencilerin hepsinin gönüllerin birincisi olduğunu belirterek, sorumluluk sahibi belediyecilik anlayışı içerisinde eğitime büyük katkılar sunan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Okullara ödülleri verildi

Konuşmaların arkasından dereceye giren okullara ödülleri Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş tarafından verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 31 ilçedeki ortaokullar arasında eğitim-öğretim yılı başından bu yana sürdürdüğü “Haydi Bil Bakalım Data Yarışması”, 416 mektep arasında eleme yapılarak gerçekleştirildi. Konya’da yapılan ilçeler arası eleme yarışmalarının ardından finale kalan Meram, Çumra ve Altınekin temsilcilerinin katıldığı final yarışmasında; Meram Yaylapınar Ortaokulu birinci olurken, Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu ikinci ve Altınekin Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu da üçüncü oldu. Dereceye giren okullar kupa, altın ve laptop ile ödüllendirildi.