SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Haydi Şarkışla Vakit Kitap Okuma Vakti" etkinliği düzenlendi.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen "Kitap Vakti" okuma programı kapsamında, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Uzun, Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilerle kitap okudu.

Okulun sınıflarını gezen Ergen, okuduğu kitaplardan özetler çıkartarak öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Okumanın önemine vurgu yapan ve öğrencilerden kitap okumalarını isteyen Ergen, şunları kaydetti:

"Geleceğin gençlerini bilgili, donanımlı yetiştirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan takvim doğrultusunda eğitim öğretim yılı sonuna kadar haftanın belirli günlerinde tüm öğrencilerimizle kitap okuyoruz. Bugün ilçemizde 7 bin 631 öğrencimiz ve 700 personelimizle kitap okuma programı gerçekleştirdik. Akademik başarı ile yavrularımızın kültürel, sosyal ve ahlaki değerlerini geliştirmek adına 'Haydi Şarkışla Vakit Kitap Vakti' diyor ve bu konuda emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."