Hayırsever iş adamı okul yapımı için arsasını bağışladı
ANKARA (AA) – Ankara'da hayırsever iş adamı Cemil Yıldırım, okul yapımı için arsa bağışında bulundu.
Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi kapsamında Ankara Valisi Vasip Şahin ile hayırsever Cemil Yıldırım, üzerine bilim ve sanat merkezi yapılması planlanan arsanın Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisini öngören protokole imza attı.
Gölbaşı'ndaki okulun inşaatına 2021 yılında başlanması ve 2022 yılında hizmete sunulması planlanıyor.
Törene Vali Yardımcısı Ali Sözen, Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Şube Müdürü Yusuf Ziya Yıldırım ile Cemil Yıldırım'ın oğlu, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım da katıldı.
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