Hayvan öldürene eziyet edene ceza gibi ceza geliyor

Konya Ereğli’de flamingoların katledilmesi, Erzincan Orduevi’nde bir askerin kedi yavrusuna işkence yapması ve son olarak avcıların Erzurum’da nesli tükenmekte olan vaşağı öldürdükten sonra poz vermesi, hayvanlara karşı işlenen suçların cezalarının yetersizliğini bir kere daha gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı bu olaylar sonrasında, hayvanlara işkence çektiren, canice katleden, nesli tehlike altında olan türleri avlayanlara verilecek cezaları gözden geçiren bir çalışma başlattı. Hazırlık aşamasındaki düzenleme ile cezaların artırılması gündeme gelecek.