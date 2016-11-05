Hayvanat bahçesine tepki için kafese girdiler

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’deki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, hayvanat bahçelerine olan tepkilerini göstermek için kafeslere girdi.

Yeni Bağlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan HAYTAP üyeleri, ”Hayvanat hapishanelerini neden istemiyoruz?” yazılı sandıklarla vatandaşlardan hayvanat bahçelerinin yapılmaması için temsili oy istedi.

Daha sonra beraberinde getirdikleri kafeslere giren hayvanseverler, hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmalarını protesto etti.

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanat bahçelerine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Herhangi bir siyasi ideoloji peşinde olmadıklarını ifade eden Şenpolat, şunları kaydetti:

“Biz burada hayvan hakları için mücadele ediyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘Hayvanat hapishanesi’ için 2 milyon liraya penguen almış. Bu parayı neden insanlara, çocuklara harcamıyorsunuz? Neden hastaneler, müzeler, yollar yapmıyorsunuz? Penguenin ihtiyacı mı var Eskişehir’de olmaya. Dünyada artık ne hayvanat bahçeleri kaldı ne de sirkler. Eskişehir gibi güzide bir belediyeye bunu yakıştıramadık. Aynı şekilde Kayseri, Aydın ve Ankara’da da benzer çalışmalar olduğunu duyduk. Türkiye’nin paraları hayvan distribütörlerine gidiyor. Kamuoyunun dikkatini çekmek için buradayız.”

Ahmet Kemal Şenpolat, hayvanat bahçelerinin yaban hayatında yaralanan ya da güçten düşen hayvanlar için kurtarma merkezi olarak kullanılabileceği önerisinde de bulundu.