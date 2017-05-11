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Hayvanlarını otlatırken karnından vuruldu

Durum, ilçeye emrindeki Akkise Mahallesi Çölte mevkisinde meydana geldi.

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:59

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Durum, ilçeye emrindeki Akkise Mahallesi Çölte mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Samet Başaran’ın (26) yanında bulunan tüfeği demin belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Samet Başaran silahtan meydana çıkan saçmalarla karın boşluğundan ağır yaralanırken, ihbar üstüne olay yerine gelen ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan birincil müdahalenin ardındaki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen şahsın yaşamsal tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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