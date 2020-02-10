Hayvansever Adnan Köksal 30 yıldır kedilerle iç içe yaşıyor
KIRIKKALE (AA) – FATİH GÖKMEN – Kırıkkaleli hayvansever Adnan Köksal, 30 yıldır evinde kedilere bakıyor.
Merkeze bağlı Ahılı köyünde yalnız yaşayan 57 yaşındaki Köksal, tek katlı müstakil evinde, yaz kış demeden 30'a yakın kediyle yaşıyor.
Özellikle soğuk kış günlerinde evini kedilere açan Köksal, bütün zamanını kedilerle geçiriyor.
4 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle safra kesesi alınan ve karaciğerinde ağır hasar oluşunca çalışmayı bırakmak zorunda kalan Köksal, buna rağmen kedilerin bakımını aksatmıyor.
Kırıkkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığı parayla hem geçimini sağlayan hem de kedilere bakan Köksal, hayvanseverlerden de yardım bekliyor.
– "Kedilerle hayatım devam ediyor"
Adnan Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır kedilerle iç içe yaşam sürdüğünü söyledi.
Annesi ve babasını kaybettiğini anlatan Köksal, "Kedilerle zamanımı geçiriyorum. Kedilere evin içerisinde, bahçede bakıyorum. Kedilerle hayatım devam ediyor. Kediler için bazen hayvanseverler yardımda bulunuyor. Aç bırakmamaya çalışıyorum. Soğuk havalarda hayvanlar dışarıda soğukta kalmasın diye evin içerisinde bakıyorum." diye konuştu.
– "Bu hayvanlara bakmak zorundayım"
Köksal, 4 yıl önce motosiklet kazası geçirdiğini, kalıcı rahatsızlıkları nedeniyle bir işte çalışamadığını dile getirdi.
Çalışmamasına rağmen kendisini hayvanlara bakmak zorunda hissettiğini anlatan Köksal, "Bunları atsam atamam, satsam satamam. Biraz bakmakta zorlanıyorum. Hayvanseverlerden yardım bekliyorum. Gelirim yok. Hayvanseverlerden ve sosyal yardımlaşmadan aldığım bir miktar parayı da bu hayvanlara harcamak zorunda kalıyorum." ifadelerini kullandı.
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Hayvansever Adnan Köksal 30 yıldır kedilerle iç içe yaşıyor
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