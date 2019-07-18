Hazırlık maçına sis engeli
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında yapılan ve ilk 45 dakikası kırmızı-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona eren mücadelenin ikinci yarısı yoğun sis nedeniyle oynanamadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Sivasspor, kampın son gününde Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekip, Muammer Yıldırım, Marcelo Goiano, Appindangoye, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Rybalka, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Yeni Malatyaspor ise Abdulsamed Damlu, Chabake, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Fofana, Murat Yıldırım, Ahmet Ildiz, Donald, Hadebe, Bifouma, Jahovic ile maça başladı.
Yoğun sis ve yağış altında oynanan mücadelenin 30. dakikasında Sivasspor, Ziya Erdal'ın golüyle öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarı yoğun sis nedeniyle her iki takımın ve hakemin isteği üzerine oynanmadı.
Hazırlık maçını Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti.
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Hazırlık maçına sis engeli
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