HDP heyetinden sendika ziyareti
ANKARA (AA) – HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yerel seçimlerde HDP seçmeni, belediyelerdeki kayyum anlayışına son verecek." dedi.
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasını (TÜM BEL-SEN) ziyaret eden Temelli, burada yaptığı konuşmada, emeğin hak mücadelesini sendikalarla birlikte yapmak istediklerini söyledi.
Temelli, siyasi parti ve sendika olarak yürütülen mücadelenin demokrasi mücadelesi olduğunu ifade etti.
Yerel seçim hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Temelli, "Yerel seçimlerde HDP seçmeni, belediyelerdeki kayyum anlayışına son verecek." diye konuştu.
Temelli, HDP grup toplantısında kullandığı "Masa mesafesini öneriyoruz." sözlerinin bir ittifak çağrısı olmadığını bildirerek, muhatapların yeni bir süreç için yeniden masaya oturması gerektiğini kaydetti.
TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, siyasi partilerin destekleriyle emekçilerin haklarını daha iyi savunacaklarını belirtti.
Temelli'ye ziyaretinde, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da eşlik etti.
-
Yerli “mayın avcısı” göreve başladı
-
Başkentte balıkçılara şafak denetimi
-
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
-
Devrilen araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
-
Karaman'da kar yağışı
-
Başkentte AOÇ'deki kokoreççilere denetim
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.