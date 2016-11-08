HDP Kocaeli İl Başkanına ev hapsi cezası

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz pazar günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Benzeşen Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasını kınamak için HDP’li grup basın açıklaması gerçekleştirmek istemiş, polis ekipleri basın açıklamasının OHAL sebebiyle parti binasının içinde yapılmasını istemişti. Meydana Çıkan olaylarda aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin’in de bulunduğu 20 birey gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan HDP’lilerden işlemleri tamamlanan HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin, HDP Kocaeli İl Benzeşen Başkanı Ayten Y., HDP Darıca İlçe Benzer Başkanı Hasan G., HDP Gebze İlçe Benzeyen Başkanları Mustafa A. ve Damla B., HDP Darıca İlçe Teşkilatı yöneticisi Hikmet K., partililerden Zelal S., Engin G., Burhan Ö., Vedat E. edinmek üzere toplam 10 HDP’li Gebze İlçe Güvenlik Müdürlüğünden Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Bugün mahkemeye çıkarılan HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin’e ev hapsi cezası verilirken, öteki 9 HDP’li ise adli denetleme şartıyla hür bırakıldı.

Gözaltına alınan 10 HDP’linin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaan Kızıl