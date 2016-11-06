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“HDP Milletvekillerinin maaşı kesilsin”

9 vekili tutuklanan HDP, yasama organındaki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

06 Kasım 2016 Pazar, 23:15
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9 vekili tutuklanan HDP, yasama organındaki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. HDP’li milletvekilleri bundan böyle Meclis Genel Kurulu ve komisyon faaliyetlerine katılmayacak. Konu siyasette olduğu gibi sosyal medyada da gündeme oturdu. Binlerce insan, Twitter’da, “#HDPliVekillerinMaaşıKesilsin” etiketine yorum yaptı. Kimi HDP’li vekillere “Maaşlarınızı da almayın o zaman” diye seslenirken, kimileriyse bu konuda devleti göreve çağırdı.

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