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HDP Saruhanlı ilçe binasında arama

Manisa İl Güvenlik Müdürlüğü Terörle Uğraş Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP ilçe binasına operasyon gerçekleştirildi.

14 Aralık 2016 Çarşamba, 22:11

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Manisa İl Güvenlik Müdürlüğü Terörle Uğraş Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP ilçe binasına operasyon gerçekleştirildi. Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan Saruhanlı HDP İlçe Başkanlığı binasında yapılan aramalarda, terör örgütüne ait duvar ilanı ve örgüt dokümanları bulunurken, bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu.

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