HDP Sözcüsü Bilgen tutuklu yargılamaları eleştirdi

TBMM Genel Kurulunda 2017 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, milletvekillerinin tutuklu yargılanamayacağına dair daha önceki dönem tutuklanan ve uzun vakit cezaevinde kalan CHP’li, MHP’li ve BDP’li milletvekillerinin, egemen milletvekillerinin yaşadığı durumla ilgili Anayasa Mahkemesinin kararının net olduğunu belirterek, “Milletvekili yargılamasının tutuklu olamayacağı çok net biçimde ortaya konmuştur. O kararın gerekçesinde ifade edilen mevzuatta hiçbir değişim olmamıştır” dedi. “Bu tarihler, bugünler 17 Aralık’ın yıl dönümü. Bu bütçe biterken yaklaşık olarak üzerinden üç yıl geçmiş olacak” diyen Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada, ‘Bakanlar yargılanmasın’ diye eller kalktı, indi ve bakanlarla ilgili yargılanmama kararı bu parlamentodan çıktı. Eğer bir yargılanma korkusundan bahsediyorsak, o bakanları yargıdan kaçıranların korkusu fazla daha belirleyici, çok daha net.”

“Demirtaş, Zeydan’la emniyet gerekçesiyle kalamıyor”

Demirtaş’ın Zeydan’la benzer cezaevinde birlikte kalmak istediklerini kaydeden Bilgen, şunları kaydetti:

“Tecridin insan hakları ihlali olduğunu Türkiye imzaladığı sözleşmelerle, anlaşmalarla kabul etmiştir. Müşterek uygulama alanları, cezaevinde minimum kaç kişinin birlikte kalabileceğine dair düzenlemeler çok nettir fakat Sayın Demirtaş’ın Sayın Zeydan’la birlikte kalmasının önündeki engel, kendisine sunulan mazeret güvenliktir. İnanabiliyor musunuz, aynı partinin benzeyen genel başkanı kendi grubundan milletvekiliyle birlikte kalmak istiyor ve hapishane yönetimi Sayın Demirtaş’ın güvenliği nedeniyle bunu yerinde bulmadığını söylüyor. Hemen biz bunu yargının bağımsızlığı diye mi tanım edeceğiz? Cezaevi idaresi böyle bir şey mi? Hapishane müdürleri canlarının istediğini yapma hakkına mı sahipler, yoksa bu çatı aşağıda imzalanan anlaşmalar, sözleşmeler, anayasa hapishane müdürlerini kapsamıyor mu?”