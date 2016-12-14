HDP Tunceli Milletvekili Önlü gözaltına alındı

HDP’den yapılan yazılı açıklamada, “Tunceli Milletvekilimiz Alican Önlü’nün Elazığ’a gitmek üzere Esenboğa Havalimanından bindiği uçak, havalandıktan bir vakit sonra Esenboğa Havalimanı’na geri dönerek iniş yapmıştır.