hdpli-55-vekilden-sadece-1-vekil-ifade-vermeye-gitti

Halkların Demokratik Partisi’nden 55 milletvekili hakkında 518 fezleke, Cumhuriyet Halk Partisi’nden 59 milletvekili hakkında 215 fezleke, Milliyetçi Hareket Partisi’nden 10 milletvekili hakkında 23 adet fezleke, Hak ve Kalkınma Partisi’nden 29 milletvekili hakkında 50 fezleke ve Egemen bir milletvekili hakkında 5 fezleke almak üzere toplam 154 milletvekili hakkında 810 adet fezleke, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından muhtelif tarihlerde dokunulmazlıkları kaldırılmak üzere Bakanlığımıza intikal ettirildi.

Partiler bazında ifadeye dışarı giden milletvekillerine bakıldığında, HDP’den sadece Mardin Milletvekili Kadri Yıldırım’ın gittiği görülmekte.

AK Parti milletvekillerinden, Mehmet Metiner, Hacı Bayram Türkoğlu, Ayhan Sefer Üstün

, Şamil Tayyar, Erol Kaya, Bülent Turan, Mustafa Şahin açıklama vermeye sırası gelmişken CHP’den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mahmut Tanal, Engin Özkoç, Deniz Baykal, Eren Erdem, Uzlaştırma Yarkadaş, Kamil Okyaysındır, Uğur Bayraktutan, Mustafa Akaydın,Veli Ağbaba, Tanju Özcan, Aytuğ Atıcı gitti.

MHP’de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin yanısıra, Seyfettin Yılmaz ve İsmail Ok açıklama vermeye gitti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün yaptığı açıklamalarda, “Savcılıklar, mahkemeler kendilerinde bulunan dosyalardaki şüpheli ya da sanıklarla ilgili davetiyeler çıkardı. Bütün milletvekillerine. Bunların içerisinde genel başkanlar var. HDP’nin Genel Başkanları, MHP’nin Genel Başkanı, CHP’nin Genel Başkanı da var. Derhal davetiye çıkarılıyor bütün milletvekillerine dokunulmazlığı kalkan. AK Parti’den milletvekilleri davetiyeye icabet ediyor. Gidip ifadelerini veriyor. Veremeyen mazereti varsa geleceği günü söylüyor. Falan gün geleceğim diyor o gün gidip ifade veriyor. CHP’nin milletvekilleri davete icabet ediyor, gidip ifadelerini veriyorlar. Mazereti varsa falan gün geleyim diye o gün gidip ifadesini veriyor. MHP’nin milletvekilleri aynı şeyi yapıyor, davete icabet ediyor gidip açıklama veriyorlar. Mazereti olan mazeretini söylüyor sonra gidip o da ifadesini veriyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, şunları söylemişti:

“CHP’nin Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP’nin Sayın Genel Başkanı Bahçeli de kişisel olarak gidip savcıya ifade verdiler. Acilen tüm parlamentoda bulunan partilerin dokunulmazlığı kalkan genel başkanları milletvekilleri gidip ifadelerini veriyorlar mı veriyorlar. Bu nedir? Hukuk devletine saygıdır, bu nedir, yargı süreçlerine saygıdır. Bu nedir, kanuna, nizama, anayasaya uymadır. Bunu yapıyorlar mı, yapıyorlar.

HDP’nin benzer genel başkanları dahil milletvekilleri gönderilen davetiyelere icabet ettiler mi? Etmediler. Hatta açıklama yaptılar. Biz gitmeyeceğiz, açıklama vermeyeceğiz diye fazla net eş genel başkanlarının ağzından talimatlar yapıldı. Bir Takım milletvekilleri de bu yönde tanımlama yaptı. Peki hepiniz hukukçusunuz. Hak görevi yapan savcının ya da yargılama görevinde yer alan bir mahkemenin bunların zorla getirilmesini emreden yasa hükümlerine uymaktan diğer çıkar yolu var mı? Ya yasayı uygulamayacak, işi zamana yayacak, kanunu görmezden gelecek veya yasaya uyacak, yasayı dürüst bir şekilde uygulayacak.

hemen gözaltına alınan milletvekilleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde alınan gözaltı kararlarının tamamı yasanın bu amir hükmüne uyarlama zorunluluğunun doğal bir sonucudur. Yasa uygulanıyor, yasaya uyuluyor.”