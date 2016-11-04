HDPli Gürsel Yıldırım tutuklandı
HDP’li milletvekillerine yönelik terör soruşturmaları zarfında gözaltına alınan Mardin Milletvekili Gürsel Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.
04 Kasım 2016 Cuma, 17:52
HDP’li milletvekillerine yönelik terör soruşturmaları zarfında gözaltına alınan Mardin Milletvekili Gürsel Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle 2. Sulh Cinayet Hakimliği’ne sevk edilen Yıldırım tutuklandı.