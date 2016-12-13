HDPli Konca serbest bırakıldı
Batman Cumhuriyet Başsavcılığının terörist cenazesine katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmıştı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığının terörist cenazesine katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmıştı. Konca, getirildiği Batman’da, Güvenlik Müdürlüğündeki işlemlerinin ardındaki adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Konca, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Konca’yı adli teftiş şartıyla bağımsızlık bıraktı.
Mehmet Şükrü Şimşek