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HDPli Konca serbest bırakıldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının terörist cenazesine katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmıştı.

13 Aralık 2016 Salı, 12:38
hdpli-konca-serbest-birakildi

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Batman Cumhuriyet Başsavcılığının terörist cenazesine katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmıştı. Konca, getirildiği Batman’da, Güvenlik Müdürlüğündeki işlemlerinin ardındaki adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Konca, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Konca’yı adli teftiş şartıyla bağımsızlık bıraktı.  

Mehmet Şükrü Şimşek

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