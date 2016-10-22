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HDPli vekil terörist cenazesinde

Erzincan’da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü PKK mensubu ‘Ciwan Amed Brusk’ kod adlı Selman Tiryaki’nin cenazesi Diyarbakır’a getirildi.

22 Ekim 2016 Cumartesi, 22:42
hdpli-vekil-terorist-cenazesinde

Erzincan’da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü PKK mensubu ‘Ciwan Amed Brusk’ kod adlı Selman Tiryaki’nin cenazesi Diyarbakır’a getirildi. Teröristin cenazesi, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı cenazeye HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan da katıldı.

Emrah Kızıl

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