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HDPnin çağrısına kimse katılmadı

Dün parti önünde toplanan grup adına açıklama yapan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin, bütün vatandaşlara bugün için 13.00 ile 15.00 saatleri arasında parti binası önünde, tutuklamaları protesto etmek için yapılacak oturma eylemine katılım çağrısında bulunmuştu.

05 Kasım 2016 Cumartesi, 16:02
hdpnin-cagrisina-kimse-katilmadi

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Dün parti önünde toplanan grup adına açıklama yapan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin, bütün vatandaşlara bugün için 13.00 ile 15.00 saatleri arasında parti binası önünde, tutuklamaları protesto etmek için yapılacak oturma eylemine katılım çağrısında bulunmuştu. Açıklamanın yapılacağı saatte parti binası önünde emniyet önlemleri alınırken, güvenlik güçleri ile basın mensuplarının haricen kimsenin gelmemesi sebebiyle eylem yapılmadı. 

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