SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Leandro Barrios, kırmızı-beyazlı ekibin yeniden Süper Lig’e yükseleceğine inandığını ve bunu başaracak güce sahip olduğunu belirtti.

Geçen sezon Denizlispor forması giyen ve bu sezon başında Sivasspor’a transfer edilen 30 yaşındaki deneyimli oyuncu Leandro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezondan beri takip ettiği Sivasspor’un şanssız bir şekilde Süper Lig’den düştüğünü ifade etti.

İlk kez çalışma fırsatı bulduğu teknik direktör Mesut Bakkal’ın karakterli ve iyi bir teknik adam olduğunu belirten Leandro, Sivasspor forması giymekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Takımda bir aile ortamı olduğuna ve kendisinin de bu ortama kısa sürede ayak uydurduğuna işaret eden Leandro, “Takımımızda iyi bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarıma uyum sağlıyorum, iyi bir ortam yakaladık.” dedi.

Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Mesut Bakkal’ın kendisine verdiği görevi sahada en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösterdiğini, Sivasspor’daki birlik ve beraberliğin başarıyı getireceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

– “Hedefimiz Süper Lig”

Kırmızı-beyazlı ekibin yerinin bu lig olmadığını, gerek tesisleri ve gerekse oyuncu grubuyla Süper Lig’i hak ettiğini vurgulayan Leandro, “Tabloya baktığımızda Süper Lig’e doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü son 5 maçtır yenilmiyoruz ve puan kaybetmiyoruz. Hedefimiz kesinlikle Süper Lig. Süper Lig’e çıkmak için her şeyi yapacağız. Hocamız ve takım arkadaşlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlardan iç sahada ve deplasmanda oynadıkları karşılaşmalarda takımlarını yalnız bırakmamalarını isteyen Leandro, son dönemde oynadıkları futbolun Süper Lig’e yükselmeleri adına umut verici olduğunu anlattı.

– “Önemli olan takıma katkıda bulunmam”

Sivasspor’da önemli orta saha oyuncularının bulunduğunu ve adeta bir forma savaşı yaşandığını da söyleyen Leandro, “Forma şansı bulmak için çok çalışıyorum. Orta saha oyuncusu olduğum için gerek defans hattına gerekse gol yollarında takım arkadaşlarıma her zaman destek olmaya çalışıyorum. Önemli olan takıma katkıda bulunmam. Hangi mevkide oynarsam hiç fark etmez, önemli olan takımın gol atması ve puan kazanması.” diye konuştu.

Leandro Barrios, ligde bu hafta deplasmanda Ümraniyespor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını hatırlatarak, teknik direktör Mesut Bakkal ile yakaladıkları yenilmezlik serisini bu maçta da sürdürmek istediklerini ve 3 puan alarak sahadan ayrılan taraf olacaklarını sözlerine ekledi.