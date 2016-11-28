Hedefler yerle bir!

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, “28 Kasım 2016 tarihinde alınan hemen olan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 10.47-11.13 saatleri arasında Şırnak Cudi kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş, bölgede saptama edilen dört hedef tahrip edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

Musa Erdoğan