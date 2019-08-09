Helikopter destekli trafik kontrolü yapıldı
ANKARA (AA) – Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık ve trafik birimlerince, bayram tatili boyunca ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması için helikopterle trafik denetimlerine devam edildi.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapan helikopterlerden yerdeki ekiplerle koordineli denetim yapıldı.
– "Trafik canavarı" ile gökyüzünden mücadele
AA ekibi, Gölbaşı'ndaki Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopteri ile emniyet birimlerinin havadan yürüttükleri denetimleri görüntüledi.
Kontrollerde kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek ceza uygulandı.
Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücüler, polis helikopterinin kameralarına takıldı.
Kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit eden ekipler, emniyet kemeri takmayanlara için ceza yazdı.
– Havadan denetimler devam edecek
Kurban Bayramı öncesi karayollarında alınacak tedbirleri içeren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Bakanlık Talimatı" illere gönderilmişti.
Talimata göre, Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa ve Muğla ile komşu illerin dahil olduğu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. Trafik, 78 ilde ise 1377 saat drone ile havadan denetlenecek.
-
Helikopter destekli trafik kontrolü yapıldı
-
“Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate düşecek”
-
ATO Meclis Üyesi Erol son yolculuğuna uğurlandı
-
Konya bağlantı yollarında trafik tedbirleri artırıldı
-
Bakan Soylu video konferans ile trafik kontrol noktasına bağlandı
-
Memurların zam pazarlığında ikinci toplantı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]