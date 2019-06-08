Helikopterden düşen asker şehit oldu
ANKARA (AA) – Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Niğde Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı kurtarmak maksadıyla bölgeye sevk edilen arama/kurtarma ekibinde görevli bir askerin helikopterden düşerek şehit olduğu bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Niğde/Çamardı Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı kurtarmak maksadıyla bölgeye sevk edilen arama/kurtarma ekibinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız, helikopterden düşmek suretiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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Helikopterden düşen asker şehit oldu
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